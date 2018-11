Liz Hurley contrainte par la presse d'annoncer qu'elle est séparée d'Arun Nayar depuis plusieurs mois

L'annonce a été précipitée par le tabloïd anglais News of the World.

En publiant des photos issues d'une caméra de vidéosurveillance d'un hôtel montrant d'Elisabeth Hurley embrassant le joueur de cricket australien Shane Kean Warne, le journal a forcé l'héroïne d'Austin Power à démentir tout adultère sur Twitter: "Ce n’est pas une journée agréable. Pour votre information, mon mari, Arun, et moi sommes séparés depuis quelques mois. Notre famille et nos amis proches connaissaient notre situation".

L'ancienne compagne de Hugh Grant, aujourd'hui âgée de 45 ans, était mariée depuis 4 ans à l'homme d'affaires indien Arun Nayar. Les déplacements incessants de son ex-mari et un désir inassouvi d'enfant auraient précipité la fin de leur union. La nouvelle idylle de Liz Hurley serait, selon la presse, des plus torrides...