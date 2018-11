Julie Depardieu est enceinte

Philippe Katerine!

Le chanteur fantasque et déjanté et l'actrice Julie Depardieu attendraient, selon les informations de Pure People, un heureux événement, conçu il y a 3 mois. Ce serait le premier bébé de la comédienne de 37 ans. Katerine, lui, a déjà un fils de 17 ans, né d'une précédente union. Les deux acteurs seraient tombés raides dingues l'un de l'autre sur le tournage de Je suis un no man's land.

Gérard Depardieu, lui, deviendrait grand-père pour la seconde fois après que son défunt fils lui a donné son premier petit enfant il y a une dizaine d'année.

Notez que Julie Depardieu est sur les planches jusqu'à la fin de l'année, au théâtre de la Madeleine.